Найвище в Західній Україні: тернополяни вкотре здивували (фото)

Національні стяги, розмірами 10 на 1,5 метри з нагоди Дня прапора розвивалися за двома літаками над містом Тернополем на висоті вище 300 м.

В центрі міста, над самим ставом, для того щоб глядачі могли це побачити ближче, стяг опустили на висоту приблизно 70 м.

Все це зроблено зусиллями міської команди партії “За майбутнє”, при підтримці народного депутата України Івана Чайківського та в рамках підтримки аматорів малої авіації.

“ День прапора по-особливому! Всіх тернополян та гостей міста привітали зі святом новим аматорським рекордом: нааціональний стяг підняли на рекордну для Західної України висоту: понад 300 метрів. Символічно, що ми не боїмося нових висот! Все це стало можливим завдяки нашим кандидатам, які розвивають малу авіацію в області. Для нас їхня робота, це ще один напрямок пізнання принад Тернопілля туристами”. – сказав Іван Чайківський.

Двома роками раніше команда Івана Чайківського вже піднімала прапор на найвищий в Західній Україні флагшток. Тоді стяг замайорів над Настасовом на висоті 33 метри