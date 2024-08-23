Лід і рідкий азот у догляді за волоссям: в чому суть авторської техніки Аліни Кузневич

Знайомтеся, неймовірна і талановита Аліна Кузневич – сертифікована майстриня перукарського мистецтва і стилістка. Аліна відома своїми інноваційними підходами до справи, яку робить, і в цьому інтерв’ю вона розкаже про її авторський унікальний проєкт – “Лід у Крео догляді за волоссям”, який комбінує лід та рідкий азот в одному протоколі догляду.

Аліна, розкажи, в чому суть цієї авторської техніки?

Аліна Кузневич: “Основна ідея полягає в поєднанні двох потужних інструментів – льоду та рідкого азоту. Лід забезпечує м’яке охолодження і тонізацію шкіри голови та волосся. Це допомагає закривати кутикулу волосини та робити пасма більш гладкими і блискучими. Рідкий азот, в свою чергу, дає інтенсивне охолодження, яке стимулює кровообіг, покращує засвоєння активних інгредієнтів і зміцнює волосся зсередини.

Ще однією важливою частиною моєї техніки є використання льодових кубиків з органічними інгредієнтами для домашнього догляду. Ми персоналізуємо кожен набір відповідно до потреб клієнта. Це допомагає підтримувати ефект процедур між візитами до салону і забезпечує тривалий результат”.

Як саме проходить процедура в салоні і як можна підтримувати результати вдома?

Аліна Кузневич: “Процедура в салоні починається з підготовки шкіри голови та волосся: спочатку миємо голову і робимо легкий масаж. Потім наносимо лід на шкіру голови і волосся, використовуючи м’які масажні рухи. Після цього застосовуємо рідкий азот для додаткового охолодження за допомогою спеціального аплікатора. Вся процедура триває приблизно 15-20 хвилин. Відчуття просто неповторні.

Для підтримання ефекту між візитами до салону, я розробила спеціальні льодові кубики для домашнього догляду. Їх ми готуємо з органічних інгредієнтів, таких як відвари трав, кокосова вода чи алое вера, відповідно до потреб волосся. Використовувати їх дуже просто: достатньо провести кубиком по чистій шкірі голови та волоссю після миття, приділяючи особливу увагу кореням. Це допоможе зберегти свіжість і блиск, а також продовжить дію салонних процедур.

Найкраще використовувати льодові кубики раз на тиждень. Так ви зможете максимально продовжити ефект від салонних процедур і підтримувати волосся у відмінному стані”.

Я знаю, ти брала участь у кількох бьюті-конкурсах. Розкажи про них докладніше, будь ласка.

Аліна Кузневич: “Вперше мене запросили позмагатися у чемпіонаті “Весільні зачіски 2019 року”. Я отримала грамоту за художній підхід і здатність втілювати модні тенденції та творчі ідеї в реальність із естетичною красою.

Важко було перемагати?

Аліна Кузневич: “Досить важко (сміється). У конкурсі брали участь багато майстрів і кожен мав свою креативну ідею. Ми звикли думати, що зачіска нареченої – це обов’язково щось монументальне, з минулих століть. Але, як на мене, вона має бути сучасною і стильною, при цьому зберігаючи ту магічну атмосферу, яка робить наречену найчарівнішою в цей особливий день”.

Які ще були конкурси та перемоги?

Аліна Кузневич: “У 2020 році мені пощастило взяти участь у кількох престижних конкурсах, які стали для мене справжнім професійним викликом. Номінація “Трендова стрижка” стала особливо важливою, адже отримати визнання за здатність створювати образи, що відповідають сучасним модним стандартам і бажанням клієнтів – це велика честь. Моя мета завжди полягала в тому, щоб знайти баланс між трендами та індивідуальністю кожної людини, і ця нагорода стала підтвердженням, що я на правильному шляху.

Також я була нагороджена грамотою за перемогу в Fashion Battle у номінації “Вечірні укладки”. Ця перемога для мене особлива, адже саме у вечірніх укладках важливо зберегти ту елегантність і вишуканість, які підкреслюють природну красу кожної жінки”.

Тепер ще більше людей цікавляться процедурами стилістки, і це дає дівчині натхнення продовжувати працювати над новими ідеями та проєктами.