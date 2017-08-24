Найвищу українську вершину підкорили працівники фіскальної служби Тернопільщини

До найзнаменнішого свята України – Дня Незалежності працівники Головного управління ДФС у Тернопільській області підкорили Говерлу.

Того серпневого дня світило сонце… Особливий клімат, який дарують ліси, приємне, прохолодне і чисте-чисте повітря – все сприяло сходженню.

На гору одночасно піднялися понад два десятки працівників фіскального відомства, чим встановили власний рекорд з наймасовішого підкорення Говерли.

Для більшості це сходження було першим у житті, а частина мандрівників уже неодноразово підкорювала карпатську вершину і ділилась своїм досвідом із новачками. Ті ж, у свою чергу, не втомлювались фіксувати кожен крок до вершини на фотокамери.

Впродовж трьох годин підйому перед працівниками відкривались неймовірні гірські краєвиди. І от нарешті вона, така омріяна, найвища гірська точка України. З вигуками «Слава Україні!» підкорювачі колективно, забувши про біль та втому від пройденого шляху, зійшли на вершину та розгорнули прапор України.

Як зізналися учасники сходження, підйом на Говерлу став нагадуванням, що будь-яку вершину в житті можна підкорити. Головне – докласти зусилля.

Сходження відбулося за сприяння голови Тернопільської обласної Ради Всеукраїнської професійної спілки працівників органів ДФС Оксани Наконечної, яка власне й організувала цю поїздку.

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