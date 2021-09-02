Нарешті! У Тернополі подаватимуть гарячу воду за звичним графіком

З 1 вересня гарячу воду до будинків тернополян подаватимуть за звичним графіком. Про це повідомила речниця “Тернопільміськтеплокомуненерго” Ольга Псуй.

За її словами, якщо впродовж літа в понеділок гарячої води не було, то тепер її подаватимуть з 17 до 23 години. У решту будніх днів гаряча вода буде з 16, а не з 17, як раніше, а в суботу з 7 до 23.

Нагадаємо, з 1 липня в Тернополі скоротили кількість годин, в які подавали гарячу воду. Таке рішення прийняли через заборгованість тернополян – 110 мільйонів гривень. За два місяці 20 мільйонів боргу погасили, розповів директор підприємства “Тернопільміськтеплокомуненерго” Андрій Чумак.