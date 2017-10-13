Народне віче проти забудови парку “Національного Відродження” у Тернополі (онлайн)



Богдан Кіндій веде пряму трансляцію з Народного Віче проти забудови парку Національного відродження.

Адже 10 жовтня розпочалися будівельні роботи з будівництва готелю із закладом харчування. Дані об’єкти будуються під «соусом» соціально-спортивного центру «Вулична академія», а ініціатором виступає така собі ГО «Фундація зірок світового футболу «Діти+». Ця схема створена спеціально для того щоб завуалювати будівництво комерційного проекту у парку, кажуть активісти.