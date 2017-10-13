Новини Тернополя 

У тернопільському парку “Національного відродження” задиміли “шашки” (фотофакт)

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В котловані на місці будівельного майданчика екоготелю у парку “Національного відродження”  задиміли “шашки”.

Їх кинув, очевидно, хтось із активістів, які зібралися сьогодні в парку.  Присутні правоохоронці побігли шукати “хуліганів”.

Нагадаємо,  10 жовтня розпочалися будівельні роботи з будівництва готелю із закладом харчування. Дані об’єкти будуються під «соусом» соціально-спортивного центру «Вулична академія», а ініціатором виступає така собі ГО «Фундація зірок світового футболу «Діти+». Ця схема створена спеціально для того щоб завуалювати будівництво комерційного проекту у парку, кажуть активісти.

 

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