У тернопільському парку “Національного відродження” задиміли “шашки” (фотофакт)

В котловані на місці будівельного майданчика екоготелю у парку “Національного відродження” задиміли “шашки”.

Їх кинув, очевидно, хтось із активістів, які зібралися сьогодні в парку. Присутні правоохоронці побігли шукати “хуліганів”.

Нагадаємо, 10 жовтня розпочалися будівельні роботи з будівництва готелю із закладом харчування. Дані об’єкти будуються під «соусом» соціально-спортивного центру «Вулична академія», а ініціатором виступає така собі ГО «Фундація зірок світового футболу «Діти+». Ця схема створена спеціально для того щоб завуалювати будівництво комерційного проекту у парку, кажуть активісти.