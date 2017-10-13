Відомий тернопільський актор про зневагу до Файного міста

Актор Тернопільського драмтеатру Ігор Сачко в шоці, що Тернопіль перетворюється в казна що. Свої емоції актор виклав у мережі Фейсбук.

Шановні друзі! Я в шоці! Так по щирому тішився,що вкладають бруківку по Карпенка (непарна сторона), радів, як і Всі Тернополяни… А через кожні 75 метрів утворили кишені, розміром два на три метри. Думаю, будуть кіоски преси, гарячі канапки, морозиво дітям. А сьогодні мене мов струмом вальнуло. Там Урочисто встановлюють СМІТТЄВІ БАКИ. Так, так, ті самі диряві, смердючі і вічно пісяючі. Робили підпірну стінку по Карпенка – блоки залишили на проїзджій частині – пасуться менти. Архітектор дав погодження на ремонт тротуарів, а виходить,що? Що Наш туристичний Тернопіль має показувати Гостям і Мешканцям нашого Файного міста лише Смердючі Сміттєві Баки, Вирубані Парки і Бездарну Безгосподарність.?! Мені подобається наше Місто. І я не хочу бути байдужим до подібних проявів зневаги до нашого міста та зневаги до Нас всіх Тернополян! Зі Святом Вас!