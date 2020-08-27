Бережани та Чортків у червоній зоні, Тернопіль – помаранчевій, – оновили епідемічне зонування в Україні

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Вони впливають на карантинні правила у регіоні.

Після опівночі 31 серпня почне діяти нове епідемічне зонування.

до червоної зони буде віднесено:

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області.

до помаранчевої зони:

місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський

райони Тернопільської області.

до жовтої зони:

Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області.

Довідково: Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

У зеленій зоні діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м.; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У жовтій зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.

Помаранчева зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м і не більше 100 осіб.

Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.