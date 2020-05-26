У США кінець боротьби з коронавірусом прогнозують на вересень

Пандемія коронавірусу у світі може завершитися в грудні 2020 року. Про це свідчать дослідження вчених із Сінгапурського університету технологій та дизайну, повідомляє New York Post.

“Світ може розраховувати на те, що пандемія зникне в грудні”, – йдеться в повідомленні. У США кінець боротьби з коронавірусом прогнозують на вересень.

Як відзначає видання, у Сінгапурському університеті технологій та дизайну дослідники використовують штучний інтелект для постійного оновлення своїх графіків “життєвого циклу” пандемії по країнах світу.

Наприкінці квітня їх прогнози показували, що в США не буде вірусу 20 вересня, а у Великій Британії – кінець коронавірусу настане вже 27 серпня. Але з того часу вчені видалили графіки зі свого вебсайту, опублікувавши заяву про відмову від відповідальності, підкресливши, що дослідження проводилося виключно в освітніх цілях і може містити помилки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шість імовірних вакцин від коронавірусу успішно протестували на макаках. Дослідження провели вчені Гарвардської медичної школи.

5.ua