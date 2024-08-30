Навчання по суботах та довші зимові канікули: яким буде новий навчальний рік у Тернополі

Вже у понеділок, 2 вересня, у тернопільських школах пролунає перший дзвоник. Одразу після урочистостей на шкільній лінійці, учні підуть на уроки та розпочнуть навчання. Про це Терену повідомила начальниця управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

Про те, хто буде присутній на лінійці кожна школа сама собі вирішує. Чи це будуть лише перші та випускні класи, чи усі школярі, керівництво вже приймає рішення індивідуально, – зазначила вона.

Цьогоріч навчання у тернопільських школах відбуватиметься й по суботах. Таке рішення прийняли для того, щоб збільшити тривалість зимових канікул.