31 серпня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

💡 В суботу, 31 серпня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-02:00 2 черга

➡️02:00-05:00 3 черга

➡️05:00-07:00 4 черга

➡️07:00-09:00 5 черга

➡️09:00-11:00 6 черга

➡️11:00-14:00 1 черга

➡️14:00-17:00 2 черга

➡️16:00-19:00 3 черга

➡️17:00-20:00 4 черга

➡️19:00-22:00 5 черга

➡️20:00-23:00 6 черга

➡️23:00-24:00 1 черга