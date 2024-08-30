31 серпня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік
💡 В суботу, 31 серпня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️00:00-02:00 2 черга
➡️02:00-05:00 3 черга
➡️05:00-07:00 4 черга
➡️07:00-09:00 5 черга
➡️09:00-11:00 6 черга
➡️11:00-14:00 1 черга
➡️14:00-17:00 2 черга
➡️16:00-19:00 3 черга
➡️17:00-20:00 4 черга
➡️19:00-22:00 5 черга
➡️20:00-23:00 6 черга
➡️23:00-24:00 1 черга