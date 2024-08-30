20:48 | 30.08.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

31 серпня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

💡 В суботу, 31 серпня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-02:00  2 черга

➡️02:00-05:00  3 черга

➡️05:00-07:00  4 черга

➡️07:00-09:00  5 черга

➡️09:00-11:00  6 черга

➡️11:00-14:00  1 черга

➡️14:00-17:00  2 черга

➡️16:00-19:00  3 черга

➡️17:00-20:00  4 черга

➡️19:00-22:00  5 черга

➡️20:00-23:00  6 черга

➡️23:00-24:00  1 черга

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *