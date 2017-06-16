Віктор Овчарук: «Створення госпітальних округів – це можливість надавати якісні медичні послуги та зберегти високопрофесійні кадри»

Голова обласної ради перебував з робочою поїздкою у Чорткові. Разом із керівництвом району Віктор Овчарук ознайомився із можливостями та перспективами створення та розвитку південного госпітального округу, центр якого планується зосередити на базі Чортківської районної лікарні.

«У мене чітка і принципова позиція – створення окружних лікарень є тим кроком, який повинен зробити медицину на місцях якіснішою та професійнішою. У селах та містечках є чимало лікарень. Чи ризикне хтось із мешканців потрапити до лікаря, який робить лише кілька операцій на рік чи приймає лише кілька пологів? Переконаний, питання риторичне. Кожен хоче потрапити до лікаря, який має щоденну практику, – наголосив Віктор Овчарук. – Створення госпітальних округів – це можливість надавати якісні медичні послуги та звиплекати високопрофесійні кадри. У такому медичному закладі, де обслуговуватимуться тисячі пацієнтів із кількох районів, збережуться та виростуть справжні фахівці із значним досвідом».

Під час обговорення йшлося і про перспективи створення перинатального центру другого рівня на базі Чортківського районного пологового будинку, де б працювали фахівці із районів, які входять до госпітального округу. Умови, включаючи обладнання, є цілком достатніми. Так, пологовий будинок розрахований на те, щоб приймати до півтори тисячі пологів на рік.

Віктор Овчарук під час зустрічі із головним лікарем центральної районної лікарні Романом Чортківським обговорив ідею передачі приміщення Чортківського шкірвендиспансеру для потреб Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Натомість в одному з корпусів районної лікарні відкриється відділення такого профілю, де будуть працевлаштовані працівники диспансеру. У планах – створення хоспісу у Чорткові.

Дискусія не завершена, наголосив голова обласної ради. Адже є багато ідей та задумів.

«Лікарня повинна стати ефективним закладом охорони здоров’я, де висококваліфіковані медичні працівники надають послуги високої якості, незалежно від місця розташування – чи то в обласному центрі, чи то в госпітальному округу, – додав Віктор Овчарук. – Ці заклади повинні бути добре оснащені, у тому числі діагностичної апаратурою, та працювати так, щоб нею користувалися усі, кому це необхідно. Ми прагнемо цього, аби нашим тернополянам надавалася уся необхідна допомога саме у нашій області із висококваліфікованими лікарями, медсестрами та інших фахівців. У цьому суть реформи. За таким принципом організації медичної допомоги йшли нині потужні держави – Канада, Чехія, Словаччина, Фінляндія».