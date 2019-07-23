У центрі Тернополя горіла квартира

23 липня о 17:32 в місті Тернопіль до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу квартири житлового будинку на вулиці Руська. Прибувши на місце події за зовнішніми ознаками розвідкою встановлено, що з останнього поверху будинку іде густий дим з вікна. До ліквідації пожежі було залучено два відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, автодрабина та співробітники оперативно-координаційного центру – всього 11 чол. особового складу та 4 одиниці техніки.

На місці події, для роботи в непридатному для дихання середовищі залучалась ланка газодимозахисної служби. Спільними зусиллями, о 17:50 рятувальники локалізували горіння, а о 18:04 пожежу вдалось повністю ліквідувати. Орієнтовна площа пожежі 9 мкв. Обставини виникнення пожежі встановлюються.