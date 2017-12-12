Назріває новий земельний конфлікт у Тернополі – люди перекриватимуть дорогу на БАМі

11 грудня на території ринку по вул.Симоненка невідомі особи в чорному одязі намагалися пошкодити майно підприємців, які займаються торгівлею на цьому ринку. Про це в мережі Фейсбук пише Катерина Бойко.

За її словами, це з балкона оселі побачили люди, які також мають магазин на території ринку. На зауваження що там відбувається о такій порі, а це було приблизно о 22 годині, їх послали грубо на три букви російською лайкою. Тоді люди вибігли та намагалися чинити опір невідомим особам підручними засобами та викликали поліцію.

Разом з тим зібралися чи не всі підприємці , які торгують на ринку, всього близько 25 осіб.

Як вдалося з’ясувати все банально просто – саме з 11 грудня директор ринку Юрій Євгенович Ворко вирішив виставити підприємців за браму ринку. Пояснення – бажання забудувати територію ринку, землю під який на початку 2000х років підприємству надали саме під ринок. Конфлікт триває не один рік. Зі слів самих підприємців вони чули обіцянки зі сторони представників органів влади та місцевого самоврядування, що ніхто їх виганяти поки що не збирається. Але на передодні свят керівництво ринку вирішило по своєму, – пише Катерина Бойко.

Після прибуття поліції “чорні чоловічки”, які намагалися проникнути в приміщення торгових кіосків, виявилися охороною ринку, які ніби то опломбовували кіоски на чолі з начальником служби охорони ринку. Питання виникає цілком логічне – чому коли всі нормальні люди йдуть відпочивати, місцеві ділки опломбовують їхнє майно та яке право має охорона ринку проникати всередину торгових кіосків, де зберігається товар? Хто надав їм таке право?

На зустріч до обурених підприємців приїхав Юрій Ворко, який не зміг дати чіткої відповіді чи зможуть люди завтра вийти на свої робочі місця.

Самі ж підприємці підозрюють, що сьогодні їм просто не відкриють браму ринку, і вони не зможуть потрапити до своїх кіосків.

В планах підприємців пікетувати міську раду та перекривати дороги, зокрема вул.Симоненка.