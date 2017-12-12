Митрополит Василій зустрівся зі студентами, які здобувають вищі студії у Римі

9 грудня Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) відвідав Папську українську колегію св. Йосафата у Римі (Італія). Кир Василій організував братню зустріч для всіх студентів Тернопільсько-Зборівської Митрополії, під час якої наголосив на важливості вищих студій у Римі для покращення наукового потенціалу УГКЦ. Вкінці учасники зустрічі молились до Пресвятої Богородиці за провід УГКЦ, ректорат колегії та всіх студентів.

повідомив Андрій Шестак