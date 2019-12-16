Не дамо розпродати країну: у центрі Тернополя десятки людей вийшли на захист української землі

Із прапорами в руках представники влади, проукраїнських партій, націоналістичних організацій Тернополя та небайдужі містяни сьогодні, 15 грудня вийшли на народне віче «Ні розпродажу української землі».

Захід відбувся біля пам’ятника Іванові Франку у Тернополі, де зібралося близько сотні свідомих громадян.

— Сьогодні тут присутні ті, кому не байдужа доля української нації, рідної землі. Зараз тема продажу землі є надзвичайно важливою для кожного українця. В цьому питанні Тернопільська облрада одразу ж виступила за продовження мораторію. Ми переконані, що землю сьогодні не можна продавати в Україні, не має бути допущено впровадження відкритого ринку. По перше тому, що Російська Федерація чинить агресію проти нашої держави. По друге, високопосадовці не прислухалися до думки місцевих аграріїв, які виступили з акціями протесту проти продажу. Наші аграрії на початку українсько-російської війни підтримали добровольчий рух, українських волонтерів та стали на позицію збереження єдності та цілісності нашої держави. Наші аграрії сьогодні забезпечують соціально-економічний розвиток нашої держави, забезпечують людей робочими місцями, зокрема й на Тернопільщині. Саме тому наша влада повинна прислухатися до позиції землевласників та враховувати їхні пропозиції і заяви. Окрім цього, на сьогодні на Тернопільщині проживає 2/3 частини людей сільського населення. Під впливом певних соціальних труднощів люди можуть піти на продаж своєї землі. Кошти від продажу землі закінчаться, земля відійде в чужі руки, що надалі зумовить виникнення соціальної напруги. А наслідки соціального невдоволення – непередбачувані. Саме тому ми не маємо допустити розпродажу української землі. Повинен бути накладений мораторій на ринок землі, — наголосив голова Тернопільської облради Віктор Овчарук.

Очільник облради зазначив, що земля стає у світі найдорожчим стратегічним ресурсом, який Україна не повинна втрачати.