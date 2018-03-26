Жодної розмови про те, щоб закрити школу мистецтв чи розташувати її за межами Тернополя, не велося, — Віктор Овчарук

На цьому наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук під час зустрічі із представниками колективу та батьківського комітету Тернопільської обласної комунальної експериментальної школи мистецтв імені Ігоря Герети.

«Укотре наголошую: жодної розмови про те, щоб закрити школу мистецтв чи розташувати її за межами Тернополя, не велося і не ведеться, – зазначив очільник обласної ради. – Гостре питання, яке зараз на часі, – приведення усіх установчих документів у відповідність до вимог нового закону «Про освіту», переведення школи з галузі управління культури у підпорядкування управління освіти тощо. Обласна рада працює і над питанням приміщення для навчального закладу».

Під час зустрічі також були присутні заступник голови обласної ради Любомир Крупа, заступник голови ОДА Юрій Юрик, депутати обласної ради, керівники управлінь освіти та культури ОДА.