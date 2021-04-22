Не хотіли жити: в Тернополі врятували жінку та чоловіка від самогубства

20 квітня у Тернополі сталося дві спроби суїциду.

Як повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги, близько третьої ночі на вул. Чалдаєва нетвереза 31-річна жінка хотіла покінчити з життям, вистрибнувши з вікна.

Після наданої медичної допомоги потерпілу з діагнозом суїцидальна спроба шпиталізували в обласну психоневрологічну лікарню.

Ще один виклик до самогубця поступив з Гайової. О 00:26 бригада швидкої виїжджала до 25-річного пацієнта. Зі слів друзів, хлопець хотів покінчити з життям. Товариші вчасно витягнули його із зашморгу.

На момент прибуття бригади швидкої на місці події уже працювали працівники поліції. Медики надали допомогу потерпілому та відвезли його в психоневрологічний диспансер.