Не можливо відпочити ні вдень, ні вночі, діти нервують, – де у Тернополі живеться, як у реактивній трубі

Після пуску котельної на вул. Лесі Українки жителі прилеглих будинків жаліються на сильний гул, він проникає усюди. Закриті вікна не допомагають. Люді ні у день ні у ніч не можуть відпочити, спати, діти нервують. При зустрічі з мешканцями п. Надал обіцяв внормувати ситуацію, але нічого не зроблено.

Є технічні засоби для рішення проблеми. На приклад у Європі повздовж магістралей на сотні кілометрів стоять прозорі стіни саме для вловлювання шуму. Можна зробити різними шляхами, але нічого не робиться.

Такі питання, які стосуються інтересів людей їх здоров’я чомусь п. мера на справді не цікавлять.

Зроблю порівняння. Думаю що у мера Чорткова такого у принципі не могло бути, бо там мер працює для людей.

П. Надал а Ви працюєте для кого, для чого?

Довидково: Чортків прийняв програму за 15 років повністю перейти на відновлювальну енергетику, а в нас ТОРФ.

Жодного соціального закладу не обладнано засобами відновлювальної енергетики.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

08.02.2020р.