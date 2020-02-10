На Тернопільщині вбивають легендарну річку Збруч

Мешканці смт Скала-Подільська, що на Борщівщині стурбовані ситуацією із річкою Збруч, яка протікає через містечко. Днями власник однієї із місцевих фірм почав вести активні роботи з перекриття основного русла річки. У хід пішла будівельна техніка всупереч тому, що громада проти, адже такі дії порушують всю екосистему водойми.

Проблема зі Збручем в Скалі-Подільській почалася ще у 2015-му році. Тоді працівники фірми «Сібекс» частково загатили бетонними плитами русло річки Збруч в районі млина. Небайдужі місцеві жителі та громадські активісти власноруч розгрібали плити, які напередодні клали кранами.

«В руках ТзОВ “Сібекс” не тільки місцевий млин, а ще 4-ри гідроспоруди, тобто цілий каскад в межах 10-ти кілометрів, – розповідає громадська активістка Оксана Ундерко. – Деякі з них, наприклад Бережанська і Жабинецька ГЕС, будувалися за радянських часів як гідроелектростанції. Натомість наш млин збудований ще за Австро-Угорщини і у всі часи його існування відбувався відбір лише певної кількості води, потрібної для роботи млина. Тому русло ніколи не перекривали і не змінювали».

Коли у 2015-му почали класти великі плити на основне русло Збруча, люди почали заперечувати. Активісти ходили до селищного голови і він запевняв, що тримає все на контролі, щоб вони не хвилювалися. На деякий час роботи на річці припинилися.

«Ми думаємо, що власник фірми за цей час, мабуть, виробляв якусь технічну документацію. Але ми не знаємо, чи є в тих документах право повністю перегородити основне русло. А зараз він його перегородив повністю. Екосистема річки вже теж порушена. Влітку, під час купання, вже навіть вище млина зайти неможливо. Збруч заростає, заболочується, робиться зелена маса. До речі, своїм каскадом ГЕСів він регулює основну течію річки. Тобто за одну годину може бути Збруч як потік, а потім піднімається на метр у висоту. І навіть якби вчепилася якась там рибка на осоку для нересту, вона вмирає, бо висихає», – додає Оксана Ундерко.

Зараз активісти почали бити на сполох, бо побачили, що будівельна техніка активно працює на річці біля місцевого млина. Всю воду спрямовано на турбіну, яка дає енергію, яку можна продавати через зелений тариф. А річка в районі десятків, а то й сотень метрів перетворюється на болото.

Відтак, громадські активісти вирішили написати запит на ім’я селищного голови. Там хочуть отримати відповіді на запитання про те, хто є власником землі, які документи він має на здійснення таких робіт, і чи здійснена оцінка впливу на довкілля.

«Оцінка впливу на довкілля це дуже важливий елемент. Власник млина мав провести цю ОВД, перед тим оголосивши в ЗМІ про проведення громадських слухань. Нічого цього не було. Там би мали бути присутні представники прокуратури, інших правоохоронних органів, експерти. І мали бути представники громадськості», – каже активістка.

Також місцеві жителі створили електронну петицію «Вимагаємо відновити (розгорнути) природнє русло р. Збруч!» у якій коротко описали суть проблеми.

«Дані маніпуляції з річкою є кричущим порушенням законодавства. Місцева влада в особі голови ОТГ Мирончука “слідкує за ситуацією” вже роками. На теперішній час русло р. Збруч у районі млина Скали-Подільської відсутнє по причині повної загати працівниками даної фірми. Ми вимагаємо повного відновлення природнього русла р. Збруч!», – йдеться у тексті петиції.

Щоб на петицію відреагували у селищній раді потрібно набрати 200 голосів. Підписати її можна за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ. Наразі кількість вже близька до необхідної. Адже люди побоюються, що такі дії працівників фірми вб’ють Збруч і за кілька років перетворять річку на болото.

Тернополяни