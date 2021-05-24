Коли у школах Тернопільщини пролунає останній дзвоник

У зв’язку з карантинними обмеженнями та дистанційним навчання, чітких чисел святкування останнього дзвоника в області немає.

В Тернопільській ОДА зазначили, що останні дзвоники у навчальних закладах можуть проводити після того, коли буде повністю вичитана навчальна програма.

«Для того, щоб ми провели останні дзвоники, повністю має бути вичерпана навчальна програма того чи іншого навчального закладу. У нас була велика кількість годин, які вичитані у дистанційній формі. Були заклади освіти, які йшли на карантин, тому що велика кількість працівників хворіли і ніхто не проводив навчання. Також варто зазначити, що у законі «Про загальну середню освіту» чітко записано: навчальний план і навчальний рік у нас триває 175 днів. Прошу звернути увагу керівників навчальних закладів, які приймають рішення щодо проведення останніх дзвоників, подивитися на свої навчальні програми, чи дійсно у них є 175 днів», – повідомляють в ТОДА.