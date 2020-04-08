14:30 | 8.04.2020
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Новини Тернополя 

Не виходячи з дому, тернополяни можуть запастися м’ясними продуктами безкоштовно

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Отримати м’ясні смаколики виробництва Тернопільського м’ясокомбінату можуть всі  теперішні та майбутні клієнти мережі фірмових магазинів “Студія м’яса”.

Для цього варто взяти участь в розіграші, повідомляють організатори.

Переможці зможуть отримати такі подарунки:
      1 місце – Величезний кошик зі смаколиками до Великодня 
      2 місце – Подарунковий набір до Великодня
      3 місце – Подарунковий набір до Великодня

Для участі в розіграші потрібно:
     1. Бути підписаним на Інстаграм акаунт “Студії м’яса” @studiomeat
     2. Лайкнути допис про оголошення розіграшу та два попередні
     3. Відзначити в коментарі від 3-х друзів через @ім’я @ім’я @ім’я  

Визначення переможця відбудеться через рандом @lizaonair 17 квітня 2020 року.

Всім величезної удачі бажають організатори розіграшу!

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