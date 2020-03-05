Жителів громади на Тернопільщині закликають “пожертвувати” обрізане гілля на опалення для шкіл

Наближається пора активних робіт з благоустрою: як особистих домогосподарств так і територій загального користуванння. Не секрет, що багато хто вдається в цей час до спалювання рослинних залишків, що є небезпечним для самих жителів громади (особливо – трава і листя, що виділяють при горінні шкідливі речовини, спричиняючи бронхіти, астму, рак та інші складні зазворювання). Гілля – менш шкідливе, та всеодно при одночасному спалюванні величезна кількість кострів у місті призводять до важкого димового смогу, що заважає дихати, осідає в легенях.

У зв’язку з цим закликаємо “пожертвувати” гілля, обрізане вами біля дому чи установи – комунальному підприємству, яке має дробарку і може перетворити непотрібне гілляччя на деревну щепу – матеріал для опалювання шкіл та садочків. Щоб замість тиждень-два задихатися цілим містом – заготовити безкоштовне паливо нашим дітям.

Важливо: КП не зможе забирати у кожного гілки з-під дому. Тому просимо домовлятися із сусідами та замовляти транспорт (комунальний або будь-який інший) – заздалегідь.

Везти – на КП “Теребовля” за адресою вулиця Січових Стрільців, 63 (біля Територіального сервісного центру МВС).

Благоустрій – спільна справа. Дякуємо кожному, хто долучається та допомагає раціоналізувати витрати бюджетних коштів.

Теребовлянська ОТГ