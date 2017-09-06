Недоступна медична допомога ще й фізично: жахи в тернопільській лікарні

Тернополянка з травмою ноги змушена була підніматися на третій поверх лікарні на одній нозі. Бо в цій частині будівлі працює лікар-ортопед, байдужий медперсонал і не працює ліфт. “Зразковими” послугами відзначилася Тернопільська міська комунальна лікарня №2.

“Ніколи не писала подібних постів, але сьогодні дійсно допекло… — написала Тетяна Шевченко з Тернополя у соцмережах. —Підвернула ногу, поїхала в травмпункт зробила рентген, УЗД, в результаті — гіпс… Тож на роботу ніяк, треба їхати в 2 міську до ортопеда, щоб відкрити лікарняне. А тепер “найпозитивніше”: ортопед — на третьому поверсі, ліфт не працює!!! І от я з гіпсом повинна була дострибати на 3 поверх, щоб потрапити на прийом до лікаря, а потім назад. На питання, як маю потрапити на 3 поверх, медперсонал просто відвертав свій погляд. В реєстратурі хамлять, працює одна людина… Скільки це все ще буде продовжуватися?!”.