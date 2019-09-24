Неподалік Тернополя староста наварив каші на все село

У неділю, 22 вересня, Гаї-Гречинські радо зустрічали гостей. Свято «Здорова родина» зібрало і малечу, і дорослих.

Ніхто того дня не сумував. Розваги були на всі смаки. Розпочали святкування з урочистого відкриття і освячення дитячого майданчика. Були також у програмі цікаві змагання з армреслінгу «Влада-Громада», руханки, веселі конкурси для дітей. Особливо оригінальною родзинкою був кулінарний майстер-клас. Усі присутні мали змогу дізнатись прості і смачні рецепти страв для здорового харчування – це і фруктово-овочеві фреші, і цукерки із сухофруктів та багато іншого. Також на святі була представлена виставка робіт майстрів та споруджена спеціальна фотозона. Ну, і яке святкування без частування? Усіх присутніх пригощали смачнючою гречаною кашею з м’ясом, до приготування якої долучився сільський староста Роман Каліщук, солодощами та різними смаколиками. Дуже креативними і оригінальними були овочеві букети, якими дивували публіку. А ще згуртувало усіх «Дерево єдності». Тут кожен охочий міг залишити відбиток своє долоні, цим самим долучившись до барвистого малюнку.

До присутніх звернувся сільський голова Анатолій Кулик. Він сказав, що відкривати ігровий майданчик – це особлива радість. Бо нема більшого щастя, ніж дитяча посмішка. Зрештою, сенс нашого життя – працювати для майбутніх поколінь, залишати добро для нащадків.

Окремою була локація на якій збирали пропозиції до громадського бюджету Байковецької громади на 2020 рік. Важливо зауважити, що серед гостей свята був присутній Микола Орлов, експерт Громадського партнерства “За прозорі місцеві бюджети”.

Особливого настрою святу додавали виступи солістів, хоровий спів, вуличні танці та багато музики.

Слід відзначити, що свято «Здорова родина» відбулось за сприяння Байковецької сільської ради, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Західноукраїнського ресурсного центру та за підтримки програми DOBRE, яку реалізує в Україні Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Джерело: сайт Байковецької ОТГ