(жартівливий фейлетон на злобу дня)

Дзвінок у двері. Відкриваю. На порозі двоє.

– Чи хочете поговорити про бога?

– А ви хто?

– Ми свідки Єгови. Гряде кінець світу. Подбайте про своє спасіння.

– Тут на вас зараз сусід може спустити злого собаку, краще ви потурбуйтесь про своє спасіння.

– Дякуємо, до побачення! (одразу ідуть на вихід з під’їзду).

Через 5 хвилин – знову дзвінок. На порозі – черговий «пророк» – юнак з бейджем та класичним виглядом «свідка».

Починаю першим.

– Є бажання поговорити про кінець світу, порятунок і зміни на краще?

– Ні, тобто, може, й так, тобто не зовсім…

– Тут щойно вже були ваші «апостоли».

– Не може бути, цей будинок за мною закріплений. Я проводжу соцопитування. Чи відомо вам, що незабаром (могло бути в жовтні, але напевне вже весною), настане кінець світу для цілого міста? Хоча може й не настане, якщо зробити правильний вибір? Якщо увірувати у Всеосяйного і дати йому можливість далі добро робити.

– Та яке ж добро? Він же злодій і брехун.

– Цур Вам і пек, це неправда. Він старається для міста, бруківкою ось все вкрив…

– А земельні дерибани, невиконання обіцянок, постійні маніпуляції, схеми з відкатами? А скандали з тарифами, що люди аж на майдан вийшли…

– Це все апокрифи.

– А систематичні армагедони взимку при ледь сильнішому снігопаді, а восени й осені – під час злив. Та навіть жаби з Серету, не те що приближені села, не захотіли через нього мати нічого спільного з Тернополем і не приєдналися до ОТГ.

– Це все через діяння ворогів його, агентів Кремля та людей Путіна. Насправді Всеосяйний – поборник добра і справедливості. Все інше, що кажуть і пишуть, – від лукавого.

– Та навіть газета «Тернопіль вечірній» пише протилежне.

– Ця газета уже не канонічна. Канонічними зараз є лише канал «ТерноВан», «Невсгазета», «Ойрадіо», монітори в тролейбусах і ще трохи інші видання, які вже відчули його добро і увірували. Я звісно вас не переконуватиму, що тільки ВІН може врятувати місто і тільки з ним Тернопіль буде розвиватися, але насправді тільки ВІН може врятувати місто і тільки з ним Тернопіль буде розвиватися, бо тільки ВІН – наша надія, порятунок і радість.

– Ха-ха…

– А зараз я Вам швиденько задам кілька запитань. Чи віруєш у нашого…?

– Не думаю…

– Правильно казати – вірую (ставить пташку в опитувальнику). Чи відрікаєшся від слуг сатани – будь-яких інших кандидатів?

– ХМ…

– Правильно казати – відрікаюся (ставить чергову пташку в опитувальнику, і далі майже скоромовкою: Чи обіцяєш не мати нічого спільного з Зеленим змієм і гаддям його, що, як пити дати, захоче фракцію велику зробити? Обіцяю (ставить пташку). Чи пам’ятатимеш ніколи не згадувати лукавим словом Всеосяйного нашого? Пам’ятатиму (ставить пташку). Чи не ходитимеш на всілякі лукаві заходи протесту? Не ходитиму (ставить пташку). Чи поширюватимеш серед знайомих легенди про чуда Його добрі? Ширитиму (ставить пташку, переводить подих, щось підраховує).

– Стоп, це ще про які чуда? Про зменшення площі парків міста? Чи про те, як усі депутати в міськраді – хто через отриману посаду в комунальних закладах міста, хто і в інший загадковий спосіб – під каблуком опинилися і всі дерибани прикривають?

– Це якісь неканонічні чуда. Канонічними є перепливання озера з Боготягом, особистий проїзд двічі у тролейбусі і один раз в маршрутці, садіння дерев у парках з лопатою і в господарських рукавицях, впровадження котелень на торфі, організація фестивалю «Файне місто». Ой, ні, «Файне місто» – це я помилився, це з моєї попередньої апостольської діяльності. Але це вже не актуально. Повернімося до наших запитань. Ви набрали максимальні 500 балів. Вам положено манна небесна (1 кг), гречка. Локшина звісно. Багато локшини, щоб могли ще з родичами поділитися і співробітниками. Це все вам принесуть на Миколая. А я ще до Вас якось прийду, але вже напередодні Судного дня.

– І скільки «срібників» отримує ваша секта за такі опитування?

– Все залежить, скількох ми назбираємо тих, хто увірував, щоб вдруге прийти з обходом. Ось з Вами мені пощастило. 500 балів. Цілих 500 балів! Отже, до зустрічі!

Юзьо Мельник