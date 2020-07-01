(Не)прибуткові комунальні підприємства – скільки бюджетних коштів витрачає на них Тернопіль

Комунальні підприємства можуть заробляти кошти для міського бюджету чи надавати ті послуги, які не дають великого прибутку, але місто їх потребує. Тільки чи раціонально витрачати кошти платників податків на неефективну компанію, яка належить місту?

Комунальні підприємства (КП) схожі за своїм призначенням на усім нам відомі бізнес-компанії. Основне завдання – надати послугу та отримати з неї прибуток. Але у випадку КП, виручка не використовується директором для власного збагачення, а на оновлення існуючої матеріальної бази чи повернення частини коштів у міський бюджет.

Комунальні підприємства підпорядковані органам місцевого самоврядування. На сесії депутати вирішують чи дофінансовувати підприємство, якщо у цьому виникла потреба. Переважно кошти надають тоді, коли прибуток не перекриває витрат.

2019 року у Тернополі на поповнення коштів статутного капіталу виділили 60 млн 708 тис. грн, у Чернівцях – 88 млн 289,6 тис. грн, у Рівному – майже 60 млн, а у Богуславі всього 1680 гривень (згідно з відповідями на інформаційні запити)

Всі виділені підприємству гроші, майно, матеріальні та нематеріальні цінності, які закріплені за підприємством формують його статутний капітал (статутний фонд). Із цього фонду йдуть витрати на діяльність підприємства, зарплати робітникам, закупівлю техніки тощо.

До прикладу, за цією процедурою у Тернополі фінансують ряд підприємств, а наприкінці 2018 році КП“Тернопільелектротранс” отримало близько 10 млн грн. серед них 2 млн 200 тис. грн на придбання тролейбусів.

Згідно документації, яку надало Комунальне автотранспортне підприємство Рівного, минулого року поповнення статутного капіталу збільшилося майже на 3 млн. Витрати пішли на будівництво водогону, придбання сміттєвозу, техніки та обладнання.

У Чернівцях кошти, яке виділило місто на Центр стерилізації тварин, витратили на облаштування приміщення, придбання автомобіля та обладнання для вилову тварин.

Богуславське підприємство КП “Богуславблагоустрій” у 2017 році отримало 760 тисяч гривень, які витратили на придбання автовишки, генератор бензиновий, розкидач протипожежної суміші.

Комунальні підприємства можуть заробляти кошти для міського бюджету чи надавати ті послуги, які не дають великого прибутку, але місто їх потребує. Ті підприємства, які не можуть “заробити на себе” потребують додаткових вливань: чи то на покриття заробітних плат, чи на оновлення техніки. Тому за їх ефективністю їх роботи потрібно слідкувати. Згодом очікуйте статтю, де буде порівняння прозорості та публічності комунальних підприємств, загальноміські рейтинги згідно з вимогами законодавства України та кращих практик у 5-ти містах України, серед яких Тернопіль, Кропивницький, Рівне, Чернівці та Богуслав, в рамках проєкту який виконує Інститут висвітлення війни та миру (IWPR). Дослідження відбувається відповідно доМетодології дослідження публічності комунальних підприємств, що розроблена в рамках проєкту “Центргромадського контролю “Дій” громадською організацією“Центр громадського моніторингу та аналітики”.