Нестача працівників чи щось більше: чому не завершили облаштування дитячих майданчиків у Тернополі?

Минулого року у Тернополі мали встановити сім нових дитячих майданчиків, кожен з яких оцінювався у 103 тисячі гривень. Відповідно до плану Управління ЖКГ, благоустрою та екології, майданчики мали з’явитися за адресами:

•вул. Лозовецька, 34;

•вул. Лучаківського, 7;

•вул. Київська, 8-10;

•вул. Золотогірська, 16;

•вул. М. Тарнавського, 14;

•вул. Є. Коновальця, 2 – Рєпіна, 16;

•вул. Галицька, 35.

Однак, станом на кінець року нові дитячі майданчики встановили лише у трьох локаціях: на Лозовецькій, 34, Коновальця, 2 – Рєпіна, 16 (де спершу з’явилося лише два з п’яти елементів) та на Галицькій, 35.

На зазначених майданчиках облаштували п’ять елементів:

•подвійну гойдалку,

•гойдалку-балансир,

•гойдалку на пружині,

•гірку,

•карусель.

На вул. М. Тарнавського, 14 встановили лише два елементи — подвійну гойдалку та гойдалку-балансир. Решту елементів не облаштували.

За іншими адресами — вул. Лучаківського, 7, Київській, 8-10, Золотогірській, 16 — нових елементів місцеві жителі так і не побачили.

Відповідно до відкритих даних, на влаштування дитячих майданчиків підряднику Богдану Мельничуку було перераховано:

•102 593 грн за майданчик на вул. Галицька, 35,

•100 499 грн — Лозовецька, 34,

•101 247 грн — Коновальця, 2 – Рєпіна, 16.

За частково встановлені елементи на вул. М. Тарнавського, 14 підприємець отримав 26 032 грн. Крім того, за технічний нагляд перерахували відділу технагляду по 1 530 грн за кожен майданчик, а за нагляд на Тарнавського — 441 грн.

На питання, чому облаштували лише половину майданчиків, начальник міського управління ЖКГ Олег Соколовський пояснив, що проблема полягає у нестачі працівників.

« У нас раніше було біля п’яти людей, які робили майданчики. Зараз залишився один, і той припинив свою діяльність, забрали у нього людей на передову. І фактично на даний час ми не змогли їх (дитячі майданчики — прим. авт.) зробити. Я цього року не дуже і планую, тому що немає людей. Он ми зараз хочемо робити фасад будинку — немає людей, хочемо зупинку одну переробити — немає людей. Повна катастрофа, якщо чесно», — зазначив він.

Щодо недоробленого майданчика на вул. М. Тарнавського, Соколовський підтвердив, що наразі встановлені лише ті елементи, які встигли зробити. Чи продовжать роботи у 2025 році, наразі невідомо.

Згідно з договором, підрядник гарантує належну експлуатацію встановлених майданчиків протягом двох років. Що буде із незавершеними проєктами, поки залишається під питанням.





За інформацією 20 хвилин