Хвилина мовчання на честь Сергія МОЛЧАНОВА

Сергій був справжнім лідером, який у свої 21 рік встиг зробити так багато добрих справ. Активний пластун, волонтер, член Української академії лідерства – він завжди був там, де міг допомогти іншим.

Його мрією було розвинути Пласт у рідній Харківщині та зробити Маріуполь центром скаутського руху на Сході України. Сергій не міг стояти осторонь, коли країна потребувала захисту – у 19 років став добровольцем.

Оператор дронів з позивним “Пельмень” пройшов важкі бої на Бахмутському напрямку. Навіть після контузії повернувся до побратимів на передову, бо не міг інакше.

11 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Кремінної ворожий обстріл обірвав життя молодого воїна. Лише за кілька місяців до того він одружився з коханою Катериною.

За свій подвиг Сергій МОЛЧАНОВ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У скорботі залишилась молода дружина, яка береже світлу пам’ять про коханого чоловіка.