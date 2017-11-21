При церкві в Тернополі планують створити реабілітаційний центр для дітей з ДЦП

Меморандум про співпрацю щодо створення реабілітаційного центру для дітей з церебральними патологіями 16 листопада підписали Тернопільська єпархія Української Православної Церкви Київського патріархату, Тернопільський державний медичний університет імені І. Горбачевського і Міжнародна клініка відновного лікування.

Як повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії УПЦ, ідея створення реабілітаційного центру належить отцю Івану Лесику. Сподівються, що в інших містах чи обласних центрах підуть таким самим шляхом.

Реабілітаційний центр для дітей з ДЦП буде розташований у новому мікрорайоні “Варшавський” при церкві Святого Миколая Чудотворця. Церква бере на себе функцію соціального служіння, залучатиме до цього і парафіян, і інших небайдужих людей, і меценатів.

Ректор ТДМУ професор Михайло Корда звернув увагу на те, що такий напрямок, як реабілітація, сьогодні в Україні тільки розвивається, тоді як у світі ситуація зовсім інша. “У наших лікарнях фактично нема реабілітаційних відділень. Тож такі центри, який планує створити Церква спільно з нашим університетом і Міжнародною лікарнею відновного лікування, є необхідними в місті, області і Україні”, – зауважив Михайло Корда.

Підписання меморандуму – це лише перший крок у реалізації проекту. За словами його учасників, до кінця цього року всі сторони матимуть загальне уявлення і концепцію реабілітаційного центру, його архітектурного вирішення, забезпечення обладнанням, облаштування тощо. Наступним кроком буде виготовлення проекту будівництва, після чого розпочнеться спорудження реабілітаційного центру.

ДЖЕРЕЛО: Прес-служба Тернопільської єпархії Української православної Церкви Київського патріархату