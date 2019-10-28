Нетиповий краєвид з даху закинутої багатоповерхівки в Тернополі (Фото)

т тільки віднедавна, як я розумію, абсолютно не охороняється, що мене дещо здивувало і є нетиповим для Тернополя – більше таких об’єктів в місті не зустрічав, аби майже завершена новобудова з дорогим майном раптом стала “покинутою”. Однак жодних перешкод для входу немає (парканів, тощо), приміщення охорони закриті і на вигляд теж покинуті (навіть якщо хтось частково доглядає за об’єктом, цих осіб не помічав), а всередині, на жаль, вже встигли побувати і вандали, то ж деяке майно понищене.