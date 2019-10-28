В одному з барів Бучацького району побилися відвідувачі

З проникаючим ножовим пораненням живота до лікарні госпіталізували неповнолітнього жителя села Помірці. Травму хлопець отримав в результаті конфлікту, який переріс у бійку. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами начальника Бучацького відділення поліції Ярослава Побуринного, в закладі громадського харчування, що в селі Язловець, відпочивало двоє місцевих жителів. В бар зайшло ще троє хлопців із сусіднього села.

В якийсь момент між компаніями виникла суперечка, яка переросла у бійку. Один із місцевих вибіг на кухню, схопив кухонний ніж та вдарив ним учня Бучацького ПТУ. Швидку та поліцію викликали самі учасники розбірок.

Потерпілого госпіталізували до лікарні. В результаті удару у нього пошкоджена печінка, але загрози життю хлопця нема.

Нападника правоохоронці затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому оголосили підозру згідно статті 122 ККУ – Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.