13:40 | 28.10.2019
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В одному з барів Бучацького району побилися відвідувачі

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Ð ÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐºÑ Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ñ Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ¾Ð¼ "Ð²ÑÐ´Ð²ÑÐ´ÑÐ²Ð°ÑÑ Ð±Ð°ÑÑ Ð¿Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ð¸ÑÑ"З проникаючим ножовим пораненням живота до лікарні госпіталізували неповнолітнього жителя села Помірці. Травму хлопець отримав в результаті конфлікту, який переріс у бійку. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група.
 
За словами начальника Бучацького відділення поліції Ярослава Побуринного, в закладі громадського харчування, що в селі Язловець, відпочивало двоє місцевих жителів. В бар зайшло ще троє хлопців із сусіднього села.
 
В якийсь момент між компаніями виникла суперечка, яка переросла у бійку. Один із місцевих вибіг на кухню, схопив кухонний ніж та вдарив ним учня Бучацького ПТУ. Швидку та поліцію викликали самі учасники розбірок.
 
Потерпілого госпіталізували до лікарні. В результаті удару у нього пошкоджена печінка, але загрози життю хлопця нема.
 
Нападника правоохоронці затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому оголосили підозру згідно статті 122 ККУ – Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.
 

 

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