Села без електроенергії, повалені дерева та зірвані дахи, – що наробила негода на Тернопільщині

Внаслідок погіршення погодних умов, що супроводжувалось грозою та сильними поривами вітру, впродовж 14-15 серпня на території Тернопільської області спостерігались наступні негативні наслідки:

1. Внаслідок сильних поривів вітру відбулося аварійне відключення електропостачання 25 населених пунктів області (у Борщівському районі – 8, Бучацькому районі – 4, Заліщицькому районі – 10, Теребовлянському районі – 1 та у Чортківському районі – 2 населених пункти.

2. Внаслідок проходження грози із сильними поривами вітру пошкоджено покрівлі 41 будівлі (36 – в Зборівському та 5 – в Бережанському районі), з них 38 будівлі житлового призначення, 2 виробничого та 1 громадська будівля.

3. У с. Заруддя Зборівського району внаслідок сильних поривів вітру на проїжджу частину дороги повалено 9 дерев. Для розчистки проїжджої частини дороги від повалених дерев залучався черговий караул 17-ї ДПРЧ Управління (1 од. техніки та 4 чол. о/с). В с. Нижчі Луб’янки Збаразького району внаслідок сильних поривів вітру на проїжджу частину дороги повалено 1 дерево. Для розчистки проїжджої частини дороги залучався черговий караул 4-ї ДПРЧ Управління (1 од. техніки та 4 чол. о/с).

4. Окрім цього, в смт. Підволочиськ на вул. Данила Галицького, черговим караулом 20-ї ДПРЧ Управління здійснено буксирування із затопленої дощовими стоками ділянки дороги 2-х легкових автомобілів. Також рятувальники здійснили відчування води з затопленого дощовими водами підвалу приватного житлового будинку в смт. Підволочиськ на вул. Дорошенка, 2 та з території підтопленого дощовими водами приватного домогосподарства в смт. Підволочиськ на вул. Українська, 45.

Всього для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов на території області пожежно-рятувальними підрозділами Управління здійснено 5 оперативних виїздів, залучалося 5 одиниць техніки та 20 чол. особового складу.

Інформація щодо інших наслідків негоди на території області уточнюється.