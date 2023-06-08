01:34 | 9.06.2023
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Новини Тернополя 

Невідомий обдурив тернополянина та привласнив його ігрову консоль

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Хотів заробити на прокаті ігрової приставки мешканець обласного центру, натомість натрапив на шахрая.

Тернополянин розмістив в соцмережі оголошення про здачу в оренду ігрової консолі. Невдовзі знайшовся потенційний клієнт. Чоловік надіслав завдаток, скинув паспортні дані, при зустрічі забрав ігрову техніку і зник.

Потерпілий через день намагався зателефонувати клієнту, однак номер не відповідав. Вже в поліції з1ясувалося що паспорт було втрачено його справжнім власником і він недійсний. Аферист привласнив приставку, завдавши збитків жертві афери на 9 тисяч гривень .

За фактом шахрайства слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження.

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