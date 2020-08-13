Невістка власниці львівської «Дешевої аптеки» продасть дорогі термометри тернопільським освітянам

Відділ освіти Бучацької РДА Тернопільської області 10 серпня уклав угоду на придбання 100 інфрачервоних безконтактних термометрів з приватною підприємицею Зоряною Гром на загальну суму 179,82 тис. грн. Про це повідомляється на сайті електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, відділ освіти придбає термометри моделі AFK YK 001 за 1798,2 грн за одиницю. При цьому це найвища ціна, за якою продають дану модель термометрів на ринку. За даними агрегатора цін Hotline, термометр AFK YK 001 можна купити за ціною від 1289 до 1700 грн. Найбільш поширеною є ціна у 1500 грн.

А офіційний дилер компанії-виробника Longevita «Медтехніка Лайф» продає такі термометри за 1199 грн. Тобто при придбанні товару у дилера виробника бучацькі освітяни могли б зекономити майже 60 тис. грн.

До речі, купили вони термометри з другою спроби – перша була 22 липня, коли угоду уклали на тут саму суму 179,2 тис. грн з тою з підприємицею, але на купівлю 90 термометрів за 1998 грн. Цю угоду розірвали 28 липня за згодою сторін.

Приватна підприємиця Зоряна Гром зареєстрована у Львові з червня 2019 року. З того часу вона отримала 26 замовлень на загальну суму 730,6 тис. грн, з них 15 угод на 671,5 тис. грн укладено за спеціальною «ковідною» процедурою звітування. При цьому всі укладені угоди на продаж саме інфрачервоних безконтактних термометрів і в більшості випадків ціни трохи вищі ринкових.

Родичі Зоряни Гром також працюють в аптечному бізнесі, зокрема, її свекруха Стефанія Гром є власницею ПП «Дешева аптека», а чоловік є підписантом ПП «Фарм-Сервіс».