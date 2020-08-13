Що не так з партією «Порядок. Відповідальність. Справедливість»?

«Вперше тернополяни об’єдналися у нову партію та відкрито заявили про підтримку міського голови Тернополя Сергія Надала». Під такими заголовками розійшлися по дотичних до мера ресурсах матеріали про партію «Порядок. Відповідальність. Справедливість», яку днями презентували у Тернополі.

До партії увійшли люди, які до цього не приховували симпатії та лояльності до міського голови Тернополя. Дехто з них був пов’язаний з мером давніми робочими стосунками. Приміром, Олександр Смик близько десяти років був очільником управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради. Та його похапцем замінили в червні 2020 року. Мабуть, щоб пан Олександр міг сповна присвятити себе партійній розбудові.

«Партія на честь книжки»

А будувати є що, адже партія з’явилася на Тернопільському «ринку» політики кілька днів тому і є нічим іншим, як політичний проєкт.

Тобто партія, яка визріває «під вибори» і після них успішно зникає. І це не порожні слова, адже це не вперше, коли Сергій Надал послуговується послугами «партій-одноденок». На минулих місцевих виборах у 2015 році міського голову підтримувала партія «Солідарність правих сил», про яку теж до виборів ніхто не чув. До її списку в Тернополі увійшли друзі та підлеглі Сергія Віталійовича. Місцеві медіа відкрито тоді писали, що “Солідарність правих сил” веде у міськраду чиновників Надала. Серед них були, наприклад, директор КП “Тернопільелектротранс” Андрій Мастюх, тоді ще начальник міського відділу охорони здоров’я Ростислав Левчук, начальник міського управління освіти Ольга Похиляк, заступник мера Тернополя Вікторія Остапчук тощо. Після виборів про цю партію ніхто більше не чув, адже вона не спромоглася набрати навіть 5 % підтримки.

Як бачимо, у Сергія Віталійовича особлива любов до слова «Солідарність», адже у партії, що заявила про його підтримку зараз, теж у назві присутня «Солідарність». Та, відверто кажучи, над назвою цієї політсили ніхто довго не думав, адже назвав її точно так само, як називається книжка самого Сергій Надала, яку він видав у 2010 році. Тільки слова поміняли місцями. Якщо партія називається «Порядок. Відповідальність. Солідарність», то книжка називалася «Солідарність. Відповідальність. Порядок».

До речі, в політичних колах відкрито говорили, що Сергій Віталійович книжку сам не писав, а лише підписався під написаним як автор. А трудився, не покладаючи рук, над рукописом один з місцевих письменників, який увійшов до списку партії «Порядок. Відповідальність. Солідарність». Бо ж не гоже меру перейматися літературою. Зате гоже нею «піаритися».

«Ліберальна партія» підтримує мера?

Та повернемося «до наших баранів». Тобто партій мера. Партія «Порядок. Відповідальність. Справедливість» уже з моменту презентації почала свою кампанію з відвертої брехні. Адже вона не нова, а як мінімум двічі перейменована партія, що існує понад 21 рік.

При чому у 2015 році вона носила назву «Ліберальна Україна», тобто партія захищала ліберальні цінності, проти яких в Тернополі виступає сам Сергій Віталійович. Лише в 2019 році партія перейменувалася в «Порядок. Солідарність. Справедливість».

До всього за нею тягнеться шлейф скандалів. В червні 2020 року НАЗК виявило порушення фінансової звітності в партіях 23. Лідерів партій викликали для дачі пояснень. Серед них був і лідер партії «Порядок. Солідарність. Справедливість» Андрій Свищ.

А як же «Свобода»?

Очевидно, що розпорошення ресурсів, в тому числі фінансових, добра для політичної кампанії не несе. Та не з ресурсами, якими оперує Сергій Віталійович. Тернопільський мер може собі дозволити підтримувати не одну, не дві, а й навіть не три команди, щоб завести «своїх», комфортних, зручних людей в раду та ще 5 років без будь-якого опору розпоряджатися міськими благами.

Тим паче, що партійний список не гумовий. В рідній, по документах, партії мера ВО «Свободі» і своїх кандидатів в депутати нікуди «пхати», а якби ще в «свободівський» список просувати позапартійних, то можна було б наштовхнутися на опір досі покірної «Свободи».

Тому ставка на ще одну партію цілком логічна та перевірена мером на минулих виборах. Мабуть, тут ще грають роль рейтинги політичних сил. Очевидно, вони у «Свободи» вкрай мізерні, щоб сподіватися на більшість в раді. Тому ставки «розкинули» й на інших гравців.

І на останок, «Порядок. Відповідальність. Справедливість» – це не єдина нібито «нова» партія, яка підтримає мера на цих виборах. Є й інші, поки що не голосно заявлені фігури, про які поговоримо вже у наступних публікаціях.

Сергій Сліпий