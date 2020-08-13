13 серпня в Тернопільській області підтверджено 76 випадків зараження вірусом COVID-19

Станом на 13 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3490 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3196 випадків – дорослі, 294 випадки – діти), з них 44 летальних. Видужало 2286 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2685, з яких 1173 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 54 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1512 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 86 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 955 (360 одужало, 3 летальних, 592 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 138 (82 одужало, 2 летальних, 54 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 29 (21 одужало, 8 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 142 (108 одужало, 2 летальних, 32 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 115 (71 одужало, 44 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 78 (62 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 10 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 177 (129 одужало, 2 летальний, 46 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 38 (29 одужало, 9 продовжують хворіти);

– Козівський район – 82 (70 одужало, 1 летальний, 11 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 456 (430 одужало, 8 летальних, 18 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 263 (232 одужало, 5 летальних, 26 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 42 (25 одужало, 17 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (6 одужало, 2 летальних, 3 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 65 (44 одужало, 21 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 298 (175 одужало, 3 летальних, 120 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 242 (123 одужало, 119 продовжують хворіти);

– Шумський район – 229 (201 одужало, 10 летальних, 18 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 22 особи;

✅проведено 533 дослідження методом ПЛР;

✅проведено 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 5 осіб виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 76 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (20 осіб)

⭕️Гусятинський район (5 осіб):

• м. Хоростків – 1

• м. Копичинці – 2

• с. Гадинківці – 1

• с. Васильківці – 1

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани –3

• с. Рогачин – 1

• с. Лапшин – 1

• с. Рекшин – 1

⭕️Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 3

• с. Сапанів – 1

⭕️Підволочиський район (1 особа):

• с. Пальчинці – 1

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Бенева – 1

⭕️Тернопільський район (36 осіб):

• с. Петриків – 32

• с. Миролюбівка – 2

• с. Товстолуг – 1

• с. Великі Гаї – 1

⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 3