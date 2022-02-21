Неврологічні прояви коронавірусної хвороби

Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Зокрема, вона у першу чергу впливає на серцево-судинну та дихальну системи. Водночас, як і під час хвороби, так і після одужання можуть спостерігатися неврологічні та психічні ускладнення.

Якщо йдеться про гострий перебіг COVID-19, то серед симптомів та станів може бути марення, збудження, інсульт тощо. Особливо, коли йдеться про людей із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та тих, хто вживає психоактивні речовини (наркотики, алкоголь, окремі лікарські засоби). Зазначені категорії вразливіші до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19.

Відомо, що COVID-19 непропорційно вражає людей із вже наявними неврологічними розладами. Дані свідчать, що неврологічні прояви, пов’язані із коронавірусною хворобою, різняться від легких до критичних та можуть вражати як дорослих, так і дітей.

Також під час самої хвороби у пацієнтів можуть статися такі ускладнення, як інсульт, судоми, кома, менінгоенцефаліт (одночасне запалення мозкових оболонок), синдром Гієна – Барре (проявляється млявими парезами і паралічами, порушенням чутливості, вегетативними розладами).

У період постковіду, який може розвиватися протягом 5–12 тижнів після гострого перебігу коронавірусу, у пацієнтів можуть спостерігатися головний біль, запаморочення, порушення смаку або нюху, марення, нервове збудження, втома, труднощі з концентрацією уваги, порушення сну, нервово-психічні симптоми та порушення когнітивної діяльності.

Одне з досліджень свідчить, що смертність серед пацієнтів, які мали хоча б один із неврологічних проявів, становить 27%. При цьому, особливо вразливими до хвороби є люди віком 60+. Поширеність інсульту у пацієнтів із COVID-19 складає 1,2%.

Також COVID-19 може мати неврологічні та психічні наслідки. При чому вони можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби.

Метааналіз 28 досліджень свідчить, що найчастішими наслідками COVID-19 були втома або ж біль у м’язах (63%). Також у 26% людей спостерігаються проблеми зі сном, у 23% – тривога і депресія. На труднощі під час ходьби скаржаться 24% людей, які перенесли коронавірус.

Водночас інший метааналіз досліджень вказує, що втома зустрічається у 32% випадків коронавірусної хвороби, біль у м’язах – у 20%, головний біль – у 13%, головний біль разом із запамороченням – у 12%, зміна нюху чи смаку – у 19% та 21% відповідно, сплутаність свідомості – у 11%, нервове збудження – у 45%.

Разом із тим, у різних вікових групах спостерігається різна поширеність неврологічних симптомів.