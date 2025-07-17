Дві аварії на Тернопільщині: зіткнення мікроавтобуса та легковика та позашляховик у кювет

У результаті двох дорожньо-транспортних пригод на Тернопільщині постраждали кілька людей, серед яких троє травмованих у Кременці та водій позашляховика на Чортківщині.

Перша аварія сталася в селі Білокриниця Кременеччини, де мікроавтобус Opel Vivaro зіткнувся з легковим автомобілем Renault Scenic. За попередніми даними, водій мікроавтобуса, виконуючи поворот, не помітив зустрічний автомобіль. Внаслідок зіткнення постраждали водій та пасажирка мікроавтобуса, а також водій легковика. Всі троє травмованих були доставлені до Кременецької лікарні. Обидва автомобілі були поміщені на арештмайданчик. За фактом події розпочато досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Інша аварія сталася в селі Трибухівці на Чортківщині. Водій вантажного автомобіля “МАН”, не дотримавшись безпечного інтервалу, здійснив маневр, в результаті якого зачепив автомобіль Mitsubishi L200. Внаслідок цього позашляховик з’їхав у кювет, а його водій отримав численні травми та був госпіталізований. Поліцейські проводять розслідування обставин цієї ДТП.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути пильними, уважними та не порушувати правила дорожнього руху, щоб запобігти подібним трагедіям.