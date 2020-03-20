Новий голова ОДА запропонував на призначення головного санітарного лікаря Тернопільщини Оксану Чайчук
Голова ОДА запропонував на призначення головного санітарного лікаря Тернопільщини Оксану Чайчук
Відповідно вона головуватиме обласним оперативним штабом щодо недопущення занесення і поширення випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом , при ОДА.
Її посаду буде повністю узгоджено в МОЗі.
– Кабмін поставив завдання якнайшвидше призначити головного санітарного лікаря області. П.Оксана Чайчук, відповідальна і компетентна особа – продовжив Володимир Труш. – Вона буде комунікувати та координувати дії щодо максимально якісної організації роботи щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусу в Тернопільській області, а також його локалізації при можливому вияві випадків захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, що КМУ поновлено скасовану посаду головного санітарного лікаря України та призначено на цю посаду заступника міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.
Його призначив Уряд 26 лютого. Головний санітарний лікар є в підпорядкуванні міністра охорони здоров’я. Призначити головних санітарних лікарів в областях України Кабінет Міністрів уповноважив саме його.
Попередньо, на позачерговому засіданні КМУ, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець назвав такий крок «важливим елементом реалізації політики щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їхніх спалахів та епідемій».