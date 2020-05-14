«Нива» не має грошей для тестування на COVID-19

Тернопільська “Нива” і житомирське “Полісся” не мають коштів для проведення тестування на коронавірус.

Тернопільський клуб скерував лист про неможливість забезпечити виконання умов медичного протоколу.

Його вимогою є обов’язкове тестування – у нас немає можливості забезпечити це за власний рахунок, відповідно, відновлювати тренування ми не можемо.

Директор “Полісся” Володимир Загурський також розповів, що своїми силами клуб не готовий проводити тестування на наявність чи відсутність захворювання.

Коштів на це немає, тому що нас фінансує міський бюджет. Потрібна сесія, щоб ці кошти виділити. Тому що їх не закладали в фінансовий план. Якщо закупити засоби для дезінфекції ще є можливість, зарплата платиться в повному обсязі, то з тестуванням таких можливостей немає.

Директор “Полісся” нагадав, що в Житомирській області був скандал через те, що лабораторний центр не встигає проводити дослідження проб на COVID-19.

800 чи 900 зразків були не досліджені. Відставання було в тиждень. Хоча ми тестування зробили б точно, якби готувалися вже в першу лігу. Наскільки ми розуміємо, відновлення змагань у Другій лізі не буде. Я спілкуюся з клубами своєї групи А, в групі Б ситуація не краща – можливості в продовженні не бачив ніхто, з ким я говорив.

Сенсу у відновленні сезону не бачу. Спортивний принцип дотриманий – зіграно 20 турів, 2 повні кола. Всі зіграли по разу на виїзді і вдома. Я вже говорив керівництву ПФЛ, що нам сьогодні потрібно вже думати, як провести наступний сезон.

Ось у нас за календарем наступна гра з «Оболонню-Броварем-2». Вони вже повідомили, що не будуть догравати сезон, навіть якщо його відновлять. Саме в другій лізі. Тернопільська “Нива” не готова, “Верес” говорив, що не готовий.

УА-Футбол