Обороняючи Україну від російських окупантів, загинув Андрій Бойко

Трагічна звістка знову сколихнула Великоберезовицьку громаду, – повідомляють у селищній раді.

Обороняючи Україну від російських окупантів загинув 44-річний житель села Петриків Бойко Андрій Йосипович (05.04.1979 р.н.).

Підполковник Андрій Бойко був заступником командира бригади, до останнього подиху мужньо обороняв Україну від окупантів. Загинув 9 червня 2023 року біля села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області. На жаль, смерть військового підтвердила ДНК-експертиза…

Панахида за воїном Андрієм Бойком відбудеться 9 жовтня о 19:00 годині у Домі печалі (м. Тернопіль, вул. Микулинецька). Похорон розпочнеться 10 жовтня об 11:00 годині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким… Разом з вами розділяємо невимовний біль втрати і скорботи…