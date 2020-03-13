Обряд лемківського весілля відтворили у селі Тернопільського району

Родзинкою цьогорічних «Лемківських запустів» у с. Соборне Байковецької ОТГ став театралізований обряд лемківського весілля, а простора зала місцевого будинку культури не змогла вмістити всіх охочих взяти участь у колоритному дійстві.

– Традиція святкування «Лемківських запустів» у нашій громаді передається з покоління в покоління, – розповідає голова сільського осередку Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Людмила Гронська. – Для того, щоб цей гарний звичай відродився, багато зусиль доклали Володимир Солтисяк, Світлана Гоч, Рута Сардига. Сьогодні талановита молодь села примножує надбання лемківської спільноти. Тож організатори висловлюють найбільшу вдячність юним учасникам – Софії Конет, Тетяні Кобернік, Марічці Петрів, Олександру Кузьмяку, а також активним мешканцям Соборного, завдяки яким свято вдалося на славу, – Петрові та Віті Кузьмякам, Василеві Гронському, Андрієві Гочу, Мирославі Коньчик, Олександру Коньчику, Надії Шост, Наталії Конет, Катерині Стадник, Юлії Романюк, Юлії Бурак, Назару Яциковському, Володимиру Бураку.

Особливість «Лемківських запустів» у тому, за словами пані Людмили, що лемки з діда-прадіда вважали: не можна входити у Великий піст у гніві. Тож останньої неділі перед постом обов’язковим було відпустити образи і перепросити один одного за власні провини. Сповідуючи це правило, лемківський рід на своїй землі, звідки його у 40-х роках минулого століття було депортовано, жив дружно і з Богом у серці. Важкі роки депортації були відображені у тематичній виставці, яку представила завідувачка сільської бібліотеки Мар’яна Іванська.

Настоятель храму Пресвятої Трійці о. Іван Гавліч благословив учасників. У виконанні народного аматорського хору «Конар Лемківщини» БК с. Соборне (художній керівник – відмінник народної освіти України Анатолій Мацейків, концертмейстер Андрій Величко) звучали старовинні лемківські пісні. Пісенні твори дарував присутнім директор будинку культури Богдан Романюк, звучав іскрометний лемківський гумор. Голова обласної організації товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович, вітаючи земляків, наголосив, що попри всі життєві негаразди і випробування, лемки залишаються самобутньою спільнотою, яка трепетно шанує обрядовість своїх предків.

– Обряд лемківського весілля був особливо хвилюючим, – ділиться враженнями Людмила Гронська. – Нам вдалося відтворити справжній старовинний колорит важливої події у лемківській сім’ї завдяки спогадам старожилів Соборного. Були наречені в автентичних вишиванках, щедрі короваї, лемківська говірка, благословення родичів, вінкоплетення, співанки свашок і дружок. А ще – світлиця, стилізована предметами домашнього вжитку, які односельці привезли з батьківської землі і дбайливо зберегли.

Приємними громаді були слова Байковецького сільського голови Анатолія Кулика про те, що лемківська спільнота є сьогодні прикладом для кожного, адже навіть в умовах гоніння і переслідування їй вдалося зберегти традиції та почуття власної гідності.

Ольга ВЕРЕС

Фото Оксани СТАРЕПРАВО