Коронавірусна інфекція: рекомендації митрополита Василія Семенюка

12 березня, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк звернувся до духовенства і вірних архиєпархії з рекомендаціями, які слід взяти до уваги у період поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВІРНИХ ТА ДУХОВЕНСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКО-ЗБОРІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ ТА МИТРОПОЛІЇ УГКЦ З НАГОДИ НЕБЕЗПЕКИ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Дорогі в Христі брати і сестри!

Звертаюся до вас через пандемічну ситуацію поширення вірусу COVID-19, що викликає занепокоєння у цілому світі. Пам’ятаймо, що християнин є тим, хто найменше піддається паніці, оскільки свідомий, що людське життя протікає не у координатах випадковостей, а у просторі волі Божої, позначеної Його присутністю, Його опікою та Його любов’ю. Наш Господь Ісус Христос навчав своїх учнів словами: «Хіба п’ять горобців не продаються за два шаги? А ні один з них не забутий у Бога. Ба навіть і волосся на голові у вас все пораховане. Не бійтеся…» (Лк. 12, 6-7).

Оскільки є імовірність поширення цієї інфекції в Україні, закликаю усіх бути пильними та відповідальними, дотримуватися розпоряджень та рекомендацій державної та місцевої влади і санітарних служб. Найдієвішим засобом протистояння гріху та його наслідку – хворобі є молитва. Поручаю у всіх парафіях архиєпархії у цей період після Богослужінь спільно молитися 3 рази «Отче наш…» та 3 рази «Богородице Діво…» за відвернення загрози поширення інфекції та видужання хворих. Уповаючи на Боже милосердя, заохочуємо бути пильними, відповідальними та докладати власних зусиль.

У церковних практиках рекомендуємо дотримуватись наступного:

У храмах стриматися від практики цілування та фізичного контакту з іконами та іншими богослужбовими речами. Ці практики можна замінити іншими християнськими традиціями пошанування святих речей – малим поклоном з прихиленням голови. Перед Святим Причастям нагадувати вірним, що в Українській Греко-Католицькій Церкві здавна існує традиція не дотикатися устами ложечки, а лише широко відкривати уста. Особи, які відчувають недугу (температуру, нежить, кашель), нехай утримаються від участі у Богослужіннях з любові до ближнього, щоб не наражати інших на небезпеку. Особи, що вимушено залишаються удома, можуть користати з трансляцій Богослужінь у засобах масової комунікації. Щоденна радіо трансляція Літургії відбувається о 7.00 та 18.00 на архиєпархіальному радіо «Світанок» (від понеділка до суботи) та о 8.00 щонеділі. Трансляція Служби Божої на Тернопільському телеканалі ТV-4 проходить щонеділі, о 10.15. Усі богослужіння з Архикатедрального собору можна переглядати у режимі онлайн на каналі «Youtube» (Ютуб). Також вважаю доцільним відновиту нашу давню традицію духовного Святого Причастя, яку практикують християни, котрі через вимушені обставини не можуть брати участь у Богослужінні. Духовне Святе Причастя відбувається через відмовляння молити «О мій Ісусе!» (див. додаток). Доручаємо священикам уділяти Таїнство Сповіді та Причастя хворим особам удома.

†Василій Семенюк,

архиєпископ і митрополит

Тернопільсько-Зборівський

Зобов’язуємо отців парохів та адміністраторів прочитати ці рекомендації після кожного Богослужіння у 2-гу неділю Великого Посту, 15 березня 2020 р.Б.

Додаток. Молитва духовного Святого Причастя для хворих, що неможуть відвідувати богослужіння.

«О мій Ісусе! Вірю, що Ти присутній у Пресвятій Тайні Євхаристії! Люблю Тебе над усе, і моя душа тужить за Тобою. Не можу зараз Тебе прийняти в Пресвятій Тайні Євхаристії, тому хоча б духовним чином прийди до мого серця! Запрошую Тебе, відчиняю навстіж двері мого серця, згадуючи Твої слова: «Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує Мій голос і відчинить двері, Я ввійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі Мною» (Одкр 3, 20). Обіймаю Тебе, неначе б Ти вже був у мені, і весь єднаюся з Тобою. Ісусе, моє найвище Добро й моя солодка Любове! Торкнись мого серця й запали його, щоб воно завжди палало любов’ю до Тебе».