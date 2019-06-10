Одна із Тернопільських вулиць носитиме ім’я кременчанина Андрія Пушкаря

Іменем відомого спортсмена Андрія Пушкаря, котрий трагічно загинув минулої осені, назвали вулицю у новозбудованому мікрорайоні “Південний”.

Депутати Тернопільської міської ради підтримали таке рішення на основі петиціїї від тернополян. Електронну петицію підписали 313 осіб.

«Я дякую усім депутатам міської ради, виконкому, всім, хто підтримав петицію про назву вулиці іменем Андрія Пушкаря. Хоча вже кілька разів ЗМІ писали, що вулицю названо – це були попередні етапи підтримки та розгляду петиції, підготовки проекту рішення, підтримки в профільних комісіях і т.д. Сьогодні ж, у ході сесії, це питання було дійсно вирішено у повному правовому змісті. Я вважав і вважатиму, що він український Унікум, Легенда за життя, Феномен, Людина, яка досягла своєю працею світового визнання», – прокоментував рішення депутатів Віктор Мацикур, відомий Тернопільський спортсмен та товариш Андрія на свої сторінці у Facebook.

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