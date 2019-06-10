Постріли холостих набоїв та гармат лунали на весь Чортків
9 червня, в неділю, в парку культури та відпочинку ім. І. Франка відбулася масштабна реконструкція бою наступальної військової операції Української Галицької Армії 1919 року.
В рамках відзначення фестивалю «Чортківська офензива» було організовано відтворення подій 100-літньої давності – однієї із найвизначніших наступальних операцій, що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни 1918-1919 років. У заході брали участь реконструктори в автентичній військовій формі, використовуючи справжні кулемети, гармати та гвинтівки тих років.
Постріли, вибухи, бойовий клич було чутно далеко від основного місця локації. Всипана гільзами земля, дим та запах сірки ще довго нагадували про запеклу боротьбу.