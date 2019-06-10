Постріли холостих набоїв та гармат лунали на весь Чортків

9 червня, в неділю, в парку культури та відпочинку ім. І. Франка відбулася масштабна реконструкція бою наступальної військової операції Української Галицької Армії 1919 року.

В рамках відзначення фестивалю «Чортківська офензива» було організовано відтворення подій 100-літньої давності – однієї із найвизначніших наступальних операцій, що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни 1918-1919 років. У заході брали участь реконструктори в автентичній військовій формі, використовуючи справжні кулемети, гармати та гвинтівки тих років.