У медичних закладах Тернополя аудит проведуть закордонні фахівці

Потреба аудиту виникла у зв’язку з дефіцитом бюджету на виконання делегованих державою повноважень у медичній сфері обласного центру. Він становить 70 млн. грн. – 50 млн. на заробітну плату медперсоналу, 20 млн. – на господарські потреби медзакладів. Аудит допоможе визначити оптимальну модель функціонування охорони здоров’я Тернополя.

– Ми звернулися до міжнародних партнерів з проханням провести аудит і допомогти нам створити ефективну і сучасну модель охорони здоров’я на основі кращих практик закордонних та інших регіональних. Система, яку пропонує Міністерство, успішно функціонує в Англії, Канаді, Іспанії, – повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Ростислав Левчук.

Фінансові плани щодо медицини Тернополя змінять після проведення аудиту.