На Збаразькому повороті «Тойота» врізалася у металевий стовп. Є потерпілі

18 жовтня о 1.42 виїжджала бригада швидкої й на ДТП, що сталося на Збаразькому повороті.

Водій автівки «Тойота ленд крузер», не впоравшись із керуванням, на повороті врізався у металевий стовп.

Унаслідок сильного удару постраждала 23-річна пасажирка автівки: із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою грудної клітки та вибитими зубами пацієнтку, після наданої допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини