Одягнули чоловіку пакет на голову та вибивали зізнання у злочині – у катуванні підозрюють вже 4 правоохоронців на Тернопільщині

Начальника відділу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України повідомлено про підозру в незаконному проникненні у житло та катуванні тернополянина (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України).

Нагадаємо, що під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури у листопаді 2022 року повідомили про підозру у вищезазначених злочинах 3 співробітників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України. За результатами здобутих доказів сьогодні повідомлено про підозру ще одного фігуранта кримінального провадження – начальника відділу вказаного Управління.

За даними слідства, працівники УСР незаконно проникли до квартири тернополянина. Щоб змусити господаря помешкання зізнатись у збуті наркотиків, вони побили його, нанісши понад 19 ударів у різні частини тіла й одягнувши при цьому йому на голову поліетиленовий пакет, а на руки – кайданки.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.