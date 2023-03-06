16:14 | 6.03.2023
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Одягнули чоловіку пакет на голову та вибивали зізнання у злочині – у катуванні підозрюють вже 4 правоохоронців на Тернопільщині

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Начальника відділу  Управління стратегічних розслідувань в області  ДСР НП України повідомлено про підозру в незаконному проникненні у житло  та катуванні тернополянина (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України).

Нагадаємо, що під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної  прокуратури у листопаді 2022 року повідомили про підозру у вищезазначених злочинах 3 співробітників Управління стратегічних розслідувань в області  ДСР НП України. За результатами здобутих доказів сьогодні повідомлено про підозру ще одного фігуранта кримінального провадження – начальника відділу вказаного Управління.
За даними слідства, працівники УСР незаконно проникли до квартири тернополянина. Щоб змусити господаря помешкання  зізнатись у збуті наркотиків, вони побили його, нанісши понад 19 ударів у різні частини тіла й  одягнувши при цьому йому на голову поліетиленовий пакет, а на руки – кайданки.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

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