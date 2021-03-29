10:32 | 29.03.2021
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З 1 квітня забороняється ловити рибу та раків на водних об’єктах Тернопільської громади

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З 1 квітня забороняється ловити рибу та раків на водних об’єктах Тернопільської міської територіальної громади

Нерест – це головний та найважливіший період у риби. Від того, наскільки успішно та вдало він пройде – залежать майбутні запаси водних біоресурсів. Відтак встановлюється весняно-літня заборона на вилов риби та раків.
Державне агентство рибного господарства України в Тернопільській області видало Наказ номер 06 , від 18 березня 2021 року “Про встановлення весняно-літньої заборони лову риби та раків на період першої та другої линьки”.https://trn.darg.gov.ua/_nerestova_zaborona_na_0_0_0_766…

❗❗Забороняється ❗❗любительське рибальство з плавзасобів під час руху риби на нерест та на весь період її нересту у водоймах у термін :з 1 квітня по 10 червня 2021

❗❗❗Заборонено ❗❗❗у період нересту днопоглиблювальні, вибухові, гідротехнічні та інші роботи на рибогосподарських водних об’єктах.

Дозволяється любительський лов риби з берега на відведених ділянках водойм у період заборони лову риби всім громадянам однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком та спінінгом.

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