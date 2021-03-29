З 1 квітня забороняється ловити рибу та раків на водних об’єктах Тернопільської громади

З 1 квітня забороняється ловити рибу та раків на водних об’єктах Тернопільської міської територіальної громади

Нерест – це головний та найважливіший період у риби. Від того, наскільки успішно та вдало він пройде – залежать майбутні запаси водних біоресурсів. Відтак встановлюється весняно-літня заборона на вилов риби та раків.

Забороняється любительське рибальство з плавзасобів під час руху риби на нерест та на весь період її нересту у водоймах у термін :з 1 квітня по 10 червня 2021

Заборонено у період нересту днопоглиблювальні, вибухові, гідротехнічні та інші роботи на рибогосподарських водних об’єктах.

Дозволяється любительський лов риби з берега на відведених ділянках водойм у період заборони лову риби всім громадянам однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком та спінінгом.